Демократи намагаються згуртуватися навколо фігури Харріс.

Після виходу американського лідера Джо Байдена з виборів віце-президент США Камала Гарріс розпочала обдзвон демократів, щоб заручитися підтримкою своєї кандидатури.

Як пише CNN з посиланням на джерело, висування Гарріс як нового кандидата у президенти підтримали у телефонному режимі усі 50 голів Демократичної партії. Всього за неділю посадовиця планувала зробити близько 200 дзвінків законодавцям.

Зазначається, що такий сигнал підтримки свідчить про те, що лідери демократів намагаються згуртуватися навколо фігури Харріс.

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Видання додає, що попри підтримку президента Байдена, поки неясно, чи стане Гарріс офіційним кандидатом і який процес партія використовуватиме для вибору альтернативи.

Вибори у США

Як повідомляв УНІАН, Джо Байден вийшов із президентських перегонів і сказав, що хоче зосередитися тільки на виконанні своїх обов'язків. Згодом він закликав демократів об'єднатися навколо Камали Гарріс, щоб перемогти Дональда Трампа.

Пізніше Гарріс оголосила, що висуває свою кандидатуру на пост президента. Вона назвала рішення Джо Байдена зняти свою кандидатуру самовідданим і патріотичним вчинком.

Тим часом Трамп переконаний, що зможе перемогти віце-президентку. Спікер Палати представників Майк Джонсон жорстко розкритикував Байдена і Гарріс, закликавши президента терміново залишити посаду.

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