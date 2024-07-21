Вона підтримала рішення Байдена.

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс заявила, що висуває свою кандидатуру на пост президента.

"Для мене велика честь отримати схвалення президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію [у кандидати в президенти від Демократичної партії]. До дня виборів залишилося 107 днів. Разом ми будемо боротися. І разом ми переможемо", - цитує її The New York Times.

Вона назвала рішення Джо Байдена зняти свою кандидатуру самовідданим і патріотичним вчинком. "Він поставив американський народ і нашу країну понад усе", - додала Гарріс.

Відео дня

Вибори у США

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Джо Байден вийшов із президентських перегонів. Він сказав, що хоче зосередитися тільки на виконанні своїх обов'язків. Невдовзі американський лідер закликав демократів об'єднатися навколо Камали Гарріс, щоб перемогти Дональда Трампа.

Тим часом Трамп переконаний, що зможе перемогти Гарріс. А спікер Палати представників Майк Джонсон жорстко розкритикував Байдена і Гарріс, закликавши президента терміново залишити посаду.

Рішення Байдена зняти свою кандидатуру називають історичним. Відомо, що нещодавно в нього діагностували COVID.

Вас також можуть зацікавити новини: