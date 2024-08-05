Вибір партнера по кампанії є одним з найбільш важливих рішень у політичній кар'єрі Гарріс.

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс звузила коло кандидатів у віцепрезиденти до двох фіналістів. Ключовими кандидатурами зараз є губернатор Пенсильванії Джош Шапіро і губернатор Міннесоти Тім Вальц.

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела, обізнані з цим питанням. Очікується, що чинна віцепрезидентка США оголосить про свій вибір до вівторка, напередодні її першого запланованого публічного виступу зі своїм соратником, який відбудеться ввечері в Університеті Темпл у Філадельфії. Він покладе початок п'ятиденному туру по семи містах штатів, які, ймовірно, вирішать долю виборів 5 листопада.

За словами джерел, досі було незрозуміло, чи було ухвалено остаточне рішення. Вибір партнера по кампанії є одним з найбільш важливих рішень у політичній кар'єрі Гарріс, оскільки вона поспіхом збирає кампанію, щоб кинути виклик кандидату в президенти від республіканців – Дональду Трампу і його кандидату в віцепрезиденти – сенатору Джей Ді Венсу. Примітно, що у вівторок, 6 серпня, Венс також зробить передвиборчу зупинку в Південній Філадельфії.

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Що відомо про кандидатів у віцепрезиденти Гарріс

51-річний Джош Шапіро – висхідна зірка партії з високим рейтингом підтримки в Пенсильванії. Його 19 голосів виборців роблять цей штат надзвичайно важливим для перемоги як для Гарріс, так і для Трампа.

Колишній генеральний прокурор штату, Шапіро посилить історичну значущість кандидата. Він може стати першим віцепрезидентом-євреєм в країні, в той час як Гарріс прагне стати першою чорношкірою та південноазійською американкою, обраною президентом США.

Водночас сильна підтримка Ізраїлю з боку Шапіро може відштовхнути деяких прогресивних виборців, хоча вона також може привабити поміркованих виборців і розвінчати спроби республіканців перетворити війну в Газі на проблему, що вбиває клин між демократами.

Натомість 60-річний Тім Вальц – колишній військовослужбовець Національної гвардії США і колишній вчитель. Він за останні тижні підняв свій авторитет як ефективний захисник Гарріс. Він назвав Трампа і Венса "дивними", що стало вірусною фразою, яку підхопила кампанія Гарріс.

Колишній член Конгресу від республіканського округу, Вальц довів свою привабливість для сільських виборців, хоча на посаді губернатора він також відстоював прогресивну політику, таку як безкоштовне шкільне харчування та розширені оплачувані відпустки для робітників. Хоча Міннесота є суто демократичним штатом, вона знаходиться поруч з Вісконсіном і Мічиганом, двома вирішальними полями битви.

Окрім Шапіро та Вальца, серед претендентів були сенатор США Марк Келлі з Арізони, міністр транспорту Піт Баттігіг, губернатор Кентуккі Енді Бешир та губернатор Іллінойсу Джей Б. Прітцкер.

За словами джерел, Гарріс зважує рішення разом зі своїм чоловіком Дагом Емхоффом, зятем Тоні Вестом і вузьким колом помічників і радників.

Вибори у США: останні новини

Віце-президентка США Камала Гарріс мінімально, але стабільно випереджає Дональда Трампа за симпатіями виборців. Нове соціологічне опитування свідчить, що на загальнонаціональному рівні Камала Гарріс має підтримку 50% виборців, а її опонент – 49%. У так званих хитких штатах, які зазвичай і вирішують результат виборів, наразі постерігається повний паритет.

Тим часом видання Politico пише, що і Трамп, і Гарріс можуть здивувати Україну. Наголошується, що публічні заяви і Дональда Трампа, і Камали Гарріс не обов’язково відображають те, як вони справді будуть діяти. До прикладу, є надія, що політика чинної віцепрездиентки США вже на посаді президента буде більш рішучою, ніж у Байдена.

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