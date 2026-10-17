'Ви маріонетка Путіна?': журналіст спантеличив Гегсета різким питанням (відео)

Запитання пролунали перед переговорами з британським колегою на тлі розбіжностей між Вашингтоном і Європою.

Журналісти загнали у глухий кут очільника Пентагону Піта Гегсета гострими запитаннями щодо позиції адміністрації США стосовно війни в Україні. Інцидент стався перед першою офіційною двосторонньою зустріччю американського посадовця з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом.

Як повідомляє Sky News, представники європейської преси намагалися отримати від Гегсета пояснення щодо підходу Вашингтона до війни в Україні.

"Пане секретарю, чи є ви маріонеткою Володимира Путіна щодо України? Володимир Путін грає вами як на скрипці?" – запитав один з журналістів.

Піт Гегсет не відповів на ці запитання. Він лише відреагував стриманою посмішкою.

Переговори відбуваються на тлі розбіжностей між США та Європою

Нагадаємо, зустріч Піта Гегсета та Веса Стрітінга проходить на тлі зростання розбіжностей між Вашингтоном і європейськими столицями щодо подальшої оборонної підтримки України.

Позиція нової адміністрації Білого дому щодо війни викликає запитання в європейських партнерів, а переговори між керівниками оборонних відомств відбуваються в умовах напружених дискусій про майбутню підтримку Києва.

Зокрема, 9 жовтня Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і домовився про постачання російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

Втім, у Палаті представників Конгресу США внесли двопартійний законопроєкт, який має заблокувати домовленість Трампа з Путіним про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки.

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