США раптово звільнили генерала, що командував військами у Європі

Раптове рішення Пентагону викликало увагу на тлі масштабних кадрових змін у військовому керівництві США та перегляду американської присутності в Європі.

Армія США раптово усунула від командування генерал-лейтенанта Чарльза Костанцу, який очолював V корпус армії США та відповідав за координацію військових операцій у Європі. Його звільнили майже за два місяці до завершення запланованого терміну перебування на посаді, пише ABC News.

Факт усунення Костанзи підтвердив представник американської армії. Водночас конкретні причини рішення наразі не розголошують.

Костанца очолював V корпус із квітня 2024 року. За даними американської армії, його обов'язки тимчасово виконує бригадний генерал Джон Б. Маунтфорд, заступник командувача корпусу з питань бойової готовності.

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Замість Костанци V корпус мав очолити генерал-майор Томас Фелті. Його кандидатуру Сенат США вже затвердив, а передача командування була запланована на жовтень. Тобто усунення Костанци відбулося раніше, ніж передбачала планова ротація.

Водночас джерело, знайоме із ситуацією, заявило, що рішення не пов'язане з масштабними кадровими змінами у вищому військовому керівництві США та не має політичного підтексту.

Чому V корпус важливий для Європи

V корпус відіграє важливу роль у командуванні сухопутними силами США та координації військових операцій по всій Європі.

Корпус частково базується в Польщі та після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну отримав ще більше значення. Він бере участь у координації американської військової підтримки України та відповідає за американську військову присутність на східному фланзі НАТО.

Саме тому раптове усунення його командувача привернуло увагу на тлі змін у військовій політиці Вашингтона щодо Європи.

У США тривають масштабні кадрові зміни

Усунення Костанци відбулося на тлі ширших перестановок у вищому військовому керівництві США за часів міністра оборони Піта Гегсета.

За цей період понад два десятки високопоставлених офіцерів були звільнені або відсторонені від виконання обов'язків. У багатьох випадках Пентагон публічно не пояснював причин таких рішень.

Однак джерело, знайоме зі звільненням Костанци, стверджує, що його випадок не пов'язаний із загальною реорганізацією армійського керівництва.

США скорочували присутність у Європі

Кадрові зміни відбуваються одночасно з переглядом американської військової присутності в Європі. Цього року Пентагон, зокрема, скасував заплановане розгортання бойової групи 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії до Польщі. Рішення викликало критику у Варшаві.

Після цього президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати розмістять у Польщі 5000 військовослужбовців.

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