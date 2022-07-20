Лукашенка може замінити державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович.

Генерал-майор СБУ Віктор Ягун вважає, що білоруського узурпатора Олександра Лукашенка може замінити державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович.

Цитує Ягуна "Еспресо".

"Олександр Вольфович, якого поставило "смотрящим" російське лобі, може замінити Лукашенка", - сказав Ягун.

Генерал-майор СБУ цілком допускає сценарій, за якого самопроголошений президент Білорусі Лукашенко втратить владу.

"Це факт, що Республіка Білорусь може втратити таку фігуру, як чинний президент Олександр Лукашенко, а його місце може зайняти хтось інший", - резюмував Ягун.

Нагадаємо, раніше в ОПУ розповіли про "хитрий план" Росії стосовно Білорусі.

А голова МЗС Дмитро Кулеба назвав умову, за якої Україна може розірвати дипломатичні відносини з Республікою Білорусь.

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