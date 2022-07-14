Це пов'язано з погіршенням фінансової ситуації всередині країни.

Так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко дав негласну вказівку командуванню Державного прикордонного комітету не перешкоджати контрабанді на кордонах з Україною, Польщею та Литвою.

Про це повідомляє ГУР.

За даними розвідників, це пов'язано з різким погіршенням фінансової ситуації в країні через накладені на режим Лукашенка західні санкції.

"Так білоруська влада сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме шляхом максимального стимулювання контрабанди. В першу чергу тютюнових виробів місцевих виробників", - зазначили в ГУР.

У відомстві пояснили, що таким чином режиму вдасться частково забезпечити ринок Білорусі, а надалі і РФ, санкційними групами товарів, що раніше доставлялися з країн ЄС.

"Список досить широкий: запчастини до автомобільної техніки, господарські товари і т.д. щоб посилити потік товарів, влада Білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС", - розповіли в розвідці.

Прикордонні відомства Польщі та Литви вже заявляють про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях.

Нагадаємо, раніше в офісі президента розповіли про "хитрий план" Росії щодо Білорусі.

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