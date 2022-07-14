Так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко дав негласну вказівку командуванню Державного прикордонного комітету не перешкоджати контрабанді на кордонах з Україною, Польщею та Литвою.
Про це повідомляє ГУР.
За даними розвідників, це пов'язано з різким погіршенням фінансової ситуації в країні через накладені на режим Лукашенка західні санкції.
"Так білоруська влада сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме шляхом максимального стимулювання контрабанди. В першу чергу тютюнових виробів місцевих виробників", - зазначили в ГУР.
У відомстві пояснили, що таким чином режиму вдасться частково забезпечити ринок Білорусі, а надалі і РФ, санкційними групами товарів, що раніше доставлялися з країн ЄС.
"Список досить широкий: запчастини до автомобільної техніки, господарські товари і т.д. щоб посилити потік товарів, влада Білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС", - розповіли в розвідці.
Прикордонні відомства Польщі та Литви вже заявляють про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях.
Нагадаємо, раніше в офісі президента розповіли про "хитрий план" Росії щодо Білорусі.
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