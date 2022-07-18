Міністр також пояснив, що українське зерно могли експортувати через Білорусь, але до кінця хотіли уникнути такого сценарію.

Якщо армія Білорусі вторгнеться в Україну, то дипломатичні відносини між країнами будуть розірвані.

Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба для Forbes.

"Білорусь є співучасницею злочину агресії, ніхто не ставить це питання під сумнів. Дипломатичні відносини з Російською Федерацією ми розірвали негайно після початку широкомасштабного нападу. Так само їх буде розірвано з Білоруссю, якщо збройні сили Республіки Білорусь перетнуть кордон України", - сказав Кулеба.

Міністр також пояснив, що українське зерно могли експортувати через Білорусь, але до кінця хотіли уникнути такого сценарію. Україна вірила, що можна знайти альтернативи і, на щастя, так і трапилося.

"Нікому не хотілося мати жодних справ із Мінськом, який є співучасником агресії, з будь-яких торговельних питань. Але дуже добре попрацювали логісти та приватні інвестори (трейдери по суті) щодо розширення можливостей наземних шляхів через країни ЄС, пішов прогрес у переговорах щодо морського шляху, тому варіант аварійного білоруського шляху більше не на порядку денному", - додав Кулеба.

Раніше до Білорусі прибули понад десяток літаків РФ.

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