Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Росія хоче утилізувати білоруську армію та позбавити опори режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.
"Потрібно розуміти, що за спробами втягнення Білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової спроможності. Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка. Далі - поглинання РБ та окупація російськими z-zомбі", - зазначив радник керівника ОП.
Як повідомляв УНІАН, 2 липня у Білорусі стартували командно-штабні навчання за участю територіальних військ в Гомельській області на кордоні з Україною.
Навчання триватимуть протягом трьох днів - з 12 по 14 липня. Їх мета - оцінка готовності посадових осіб сформованих військових частин територіальних військ виконати навчально-бойові завдання та вдосконалення навичок офіцерів запасу в роботі на пункті управління.
7 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов заявив, що росіяни вербують білорусів-колишніх військовослужбовців для залучення у війну проти України.