На думку Михайла Подоляка, Росія все ж таки планує поглинути Білорусь.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Росія хоче утилізувати білоруську армію та позбавити опори режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.

"Потрібно розуміти, що за спробами втягнення Білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової спроможності. Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка. Далі - поглинання РБ та окупація російськими z-zомбі", - зазначив радник керівника ОП.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня у Білорусі стартували командно-штабні навчання за участю територіальних військ в Гомельській області на кордоні з Україною.

Навчання триватимуть протягом трьох днів - з 12 по 14 липня. Їх мета - оцінка готовності посадових осіб сформованих військових частин територіальних військ виконати навчально-бойові завдання та вдосконалення навичок офіцерів запасу в роботі на пункті управління.

7 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов заявив, що росіяни вербують білорусів-колишніх військовослужбовців для залучення у війну проти України.

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