Йдеться про масові вбивства з боку окупантів щодо українського народу.

Генпрокурор ФРН розповів про прогрес щодо збору доказової бази про військові злочини росіян на території України. Зокрема, йдеться про масові вбивства в Бучі.

Як зазначив глава відомства Петер Франк, це важливо зробити для того, щоб притягнути окупантів до відповідальності в міжнародних судових інстанціях, пише Reuters.

"Зараз, наприклад, ми зосереджені на масових вбивствах у Бучі або нападах на українську цивільну інфраструктуру", - сказав він.

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За словами Франка, на даний момент прокурори вже зібрали докази в "тризначному діапазоні". Однак конкретних деталей про перебіг розслідування він не навів.

Правоохоронні органи Німеччини почали збирати дані про військові злочини росіян на території України в березні 2022 року. Як зазначив генпрокурор ФРН, для цього слідство провело чимало опитувань серед українських біженців. Також прокурори взяли до уваги загальнодоступні дані щодо вторгнення РФ в Україну.

Поки що триває підготовка до подальшого судового процесу за підсумком зібраних доказів, але говорити про розслідування щодо конкретних осіб поки не доводиться.

"Ми готуємося до можливого більш пізнього судового процесу - чи то у нас в Німеччині, чи то з нашими іноземними партнерами, чи то перед Міжнародним судом", - додав він.

Злочини армії РФ у Бучі

Місто Буча стало одним з найбільш постраждалих міст Київської області в рамках повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну. Росіянини зайшли в місто в перші дні війни й за кілька місяців окупації масово вбивали та знущалися над місцевим населенням.

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів.

Тоді суспільство шокувала доповідь міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, яка приїхала в місто на інспекцію вже через кілька днів після виходу військ РФ. У ній йшлося про грабежі, зґвалтування, вбивства українців та безліч безіменних могил, які залишила після себе армія РФ у мирному місті.

Наразі Україна спільно з партнерами веде розслідування злочинів, які окупанти вчинили в Бучі та інших містах України. Нещодавно журналісти NYT ідентифікували російських десантників, які вбивали українців у Бучі.

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