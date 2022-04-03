Серед них і докази військових злочинів у місті Буча Київської області, де 2 квітня були виявлені трупи людей у цивільному одязі.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch задокументувала перші військові злочини росіян проти українського мирного населення на окупованих територіях Чернігівської, Харківської та Київської областей.

Про це йдеться в доповіді HRW.

Серед них і докази військових злочинів у місті Буча Київської області, де 2 квітня були виявлені трупи людей у цивільному одязі.

Серед задокументованих організацією злочинів є:

випадок повторного згвалтування;

дві справи про розстріли: одна - шість осіб, інша - одна людина;

інші випадки протиправного насильства та погроз проти цивільного населення в період з 27 лютого по 14 березня 2022 року.

Російські окупанти також були причетні до грабунку цивільного майна, зокрема їжі, одягу та дров.

"Випадки, які ми задокументували, являють собою невимовну, умисну жорстокість і насильство щодо цивільного населення України. Зґвалтування, вбивства та інші насильницькі дії щодо людей, які перебувають під вартою російських військ, слід розслідувати як військові злочини", - сказав Х'ю Вільямсон, директор Human Rights Watch в Європі та Центральній Азії.

HRW особисто або телефоном опитав 10 осіб, у тому числі свідків, постраждалих і місцевих жителів з окупованих Росією територій.

4 березня російські війська в Бучі, приблизно в 30 кілометрах на північний захід від Києва, схопили п'ятьох чоловіків і стратили одного з них. Свідок розповів, що солдати змусили п'ятьох стати на коліна на узбіччі дороги, натягнули на голову футболки і вистрілили одному з чоловіків в потилицю.

У селі Старий Биків Чернігівської області російські війська 27 лютого схопили щонайменше шістьох чоловіків, а потім стратили їх. Про це розповіла мати одного з чоловіків, яка була поруч, коли її сина і ще одного чоловіка затримали.

6 березня російські військові в селищі Ворзель кинули димову шашку в підвал, після чого застрелили жінку і 14-річну дитину, коли вони вийшли з підвалу, в якому ховалися.

У селі Мала Рогань в Харківській області російський військовий неодноразово ґвалтував жінку в школі, де вона і її сім'я перебували 13 березня. За її словами, він бив її і порізав ножем обличчя, шию і волосся.

"Ми зафіксували безперечний випадок страти російськими військовими в Бучі 4 березня", - повідомила представник Human Rights Watch в бесіді з Wall Street Journal.

Правозахисники брали інтерв'ю у жінки, яка була свідком того, як російські військові оточили групу з п'яти чоловіків і вбили одного з них пострілом в потилицю.

Як заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, "Бучанська різанина" назавжди увійде до переліку найстрашніших злочинів проти людства.

"Дуже сподіваюся, що Бучанська різанина змусить нарешті прокинутися політиків, які були "нейтральними" і тихенько підігравали Путіну. Світ зіткнувся з новою реінкарнацією нацизму - тепер це російський імперіалізм, який знову намагається знищити цивілізацію та її цінності", - зазначив Радуцький.

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