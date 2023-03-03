Однак ці танки призначені для компенсації виснажених запасів НАТО, а не для України.

Німеччина відправила Швейцарії запит на покупку танків Leopard 2, виведених з експлуатації. Вони компенсують виснажені запаси країн НАТО після поставок важкої техніки Україні.

Про це розповіло видання Bloomberg з посиланням на заяву представника Міноборони в п'ятницю, 3 березня. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і міністр економіки Роберт Хабек направили лист міністру оборони Швейцарії Віолі Амхерд, датований 23 лютого. У ньому вони висловили бажання придбати танки, які не будуть відправлені в Україну.

Раніше аналогічними відомостями ділилася швейцарська газета Blick. За даними видання, Берлін попросив Берн продати назад 96 одиниць Leopard 2 німецькому оборонному підряднику Rheinmetall AG. Представник Міністерства оборони Швейцарії в коментарі журналістам підтвердив, що держава може зменшити свої запаси танків. Однак будь-яке рішення в цьому питанні повинен схвалити парламент.

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Позиція Швейцарії щодо війни в Україні

Держава дотримується своєї споконвічної політики нейтралітету. Але Берн приєднався до санкцій проти Росії у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Наприклад, другий за величиною швейцарський банк Credit Suisse заморозив $19 млрд активів РФ.

Конфіскувати фінанси, пов'язані з РФ, держава не може. Експропріація без компенсації порушить Федеральну конституцію та міжнародні зобов'язання Швейцарії.

Як повідомило Reuters, країна наблизилася до скасування заборони на передачу зброї свого виробництва Україні. Однак остаточного консенсусу в цьому питанні поки немає.

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