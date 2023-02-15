Швейцарський уряд стверджує, що не може остаточно лишити Росію грошей, які зараз заморожені.

Швейцарія не може конфіскувати заморожені російські активи, оскільки це забороняє конституція країни. Про це заявили в уряді Швейцарії, пише Reuters.

Відзначається, що Швейцарія заморозила фінансові активи Росії на суму близько 8,13 млрд доларів в рамках введених санкцій. Спеціальна робоча група, створена Федеральним управлінням юстиції, вивчила питання можливої конфіскації цих активів на користь України і дійшла висновку, що експропріація приватних активів законного походження без компенсації неприпустима.

"Конфіскація заморожених приватних активів несумісна з федеральною конституцією і чинним правовим порядком і порушує міжнародні зобов'язання Швейцарії", — заявили в Міністерстві юстиції країни.

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Там також зазначили, що в інших країнах існують аналогічні законодавчі правила.

Банківське співтовариство Швейцарії, що має в країні великий вплив, теж виступило проти конфіскації заморожених російських активів.

Проте, влада Швейцарії обіцяє і далі надавати Україні гуманітарну допомогу.

"Підтримка України триватиме незалежно від обговорення заморожених активів", — заявили в уряді.

Війна в Україні - позиція Швейцарії

На початку російського вторгнення в Україну Швейцарія приєдналася до європейських санкцій проти Росії, чим, за деякими оцінками, порушила свій історичний нейтралітет.

Також Швейцарія почала заморожувати активи російських осіб, які потрапили під санкції. Крім того, країна почала надавати гуманітарну допомогу Україні.

Водночас Швейцарія відмовилася постачати Україні зброю і заборонила іншим країнам передавати Україні зброю швейцарського виробництва.

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