Як зазначили в Міноборони, на "приведення бойових танків Leopard моделі 2A4 в експлуатаційні умови" знадобиться 4,1 млн євро.

Міністерство оборони Іспанії в даний час готує шість бойових танків Leopard 2 для відправки Україні.

Як повідомило видання El Mundo, танки знаходяться на підприємствах підрядника Santa Bárbara в Севільї, де проходять перевірку четвертого рівня - найбільш грунтовну - перед відправкою в Україну. Як зазначили в Міноборони, на "приведення бойових танків Leopard моделі 2A4 в експлуатаційні умови" знадобиться 4,1 млн євро.

Видання зазначило, що раніше міністр оборони Маргарита Роблес заявляла, що ці танки знаходяться в "абсолютно жалюгідному" стані, але тепер з'ясувалося, що вони придатні до експлуатації, лише потребують ремонту.

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А тим часом поки машини ремонтуються Іспанія навчає 55 українських солдатів управлінню та обслуговуванню цих танків. Навчання проходить на маневреному полі Сан-Грегоріо, де є симулятор Leopard 2. Солдати пройдуть підготовку, щоб прибути на фронт разом з танками.

Іспанія і танки Leopard 2

23 лютого під час візиту до Києва прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес сказав, що його країна розгляне можливість збільшити партію танківLeopard 2 для України до десяти одиниць.

А 14 лютого за підсумками зустрічі Рамштайн-9 стало відомо, що Іспанія заявила про бажання провести навчання для 55 українських танкістів і техніків з використання танків Leopard 2, екіпаж якого складається з чотирьох чоловік.

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