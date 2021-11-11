Білоруських силовиків, які перебувають на білорусько-польському кордоні, відправили контролювати потоки мігрантів у бік ЄС зі снайперськими гвинтівками та РПГ.
Відео з кордону, який останній тиждень через дії режиму Лукашенка штурмують біженці, опубліковано на сторінці Міноборони Польщі у Twitter.
"Демонстрація влади з боку білорусів. Деякі солдати спеціально показуються зі снайперськими гвинтівками і гранатометами", – йдеться у дописі.
На відзнятому поляками ролику люди у військовій формі зі зброєю у руках ходять за колючим дротом по інший бік польської території.
Скандал через нелегальних мігрантів у Європі
Литва і Латвія, А також Польща та Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброя в так званій гібридній війні проти ЄС.
Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва за заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі вже загинули кілька мігрантів.
Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів з території сусідньої країни.
Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування із-за напливу нелегалів.