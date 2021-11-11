За оцінками МВС України, в сусідній Білорусі перебуває близько 5 тисяч мігрантів.

Білоруських силовиків, які перебувають на білорусько-польському кордоні, відправили контролювати потоки мігрантів у бік ЄС зі снайперськими гвинтівками та РПГ.

Відео з кордону, який останній тиждень через дії режиму Лукашенка штурмують біженці, опубліковано на сторінці Міноборони Польщі у Twitter.

"Демонстрація влади з боку білорусів. Деякі солдати спеціально показуються зі снайперськими гвинтівками і гранатометами", – йдеться у дописі.

На відзнятому поляками ролику люди у військовій формі зі зброєю у руках ходять за колючим дротом по інший бік польської території.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, А також Польща та Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброя в так званій гібридній війні проти ЄС.

Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва за заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі вже загинули кілька мігрантів.

Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів з території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування із-за напливу нелегалів.

Автор: Яна Ставська