У найбільшій фракції Бундестагу вважають, що з Україною можна було б домовитися про прийом біженців на той час, поки триває розгляд заявки про надання притулку в Євросоюзі.

Експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Нільc Шмід пропонує залучити Україну до вирішення проблеми біженців на кордоні Польщі та Білорусі.

Як повідомляє видання "Німецька хвиля", про це Шмід сказав німецькій медіакомпанії Deutschlandfunk.

На його думку, з Україною можна було б домовитися про прийом біженців на той час, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в ЄС. "Так ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз", - сказав Шмід.

Водночас політик, чия фракція є найбільшою в Бундестазі, розкритикував поводження Польщі з мігрантами, які намагаються нелегально потрапити до країни з території Білорусі. За словами німецького політика, Польща повинна надавати нужденним базовий гуманітарний захист та право на розгляд заявки на притулок.

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Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону, пошуки решти тривають.

Чинний уряд Німеччини тим часом погрожує правлячому режиму Білорусі новими санкціями. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Німеччини Гайко Маас звинуватив Олександра Лукашенка у "безсоромній" експлуатації мігрантів.

Німеччина та ЄС закидають Мінську сприяння біженцям на їхньому шляху до Євросоюзу. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн-членів.

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Автор: Віталій Саєнко