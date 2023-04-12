Також Вашингтон не обділив увагою віце-прем'єра Хуснулліна й телекомунікаційну компанію "Мегафон".

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки в середу, 12 квітня, "порадувало" російський режим новими санкціями.

Цього разу обмеження торкнулися віце-прем'єра Росії Марата Хуснулліна, телекомунікаційної компанії "Мегафон", холдингу "Металоінвест", а також місцевого військово-політичного руху "Юнмарії", який у 2016 році заснували за ініціативою глави Міноборони РФ Сергія Шойгу. Повний список "нововведень" американське відомство опублікувало на офіційному сайті.

"Державний департамент США одночасно визначає кілька організацій, що працюють в оборонному секторі економіки Російської Федерації, та організацій, які підтримують війну Росії проти України, а також додаткові організації, пов'язані з російською Державною корпорацією з атомної енергії ("Росатом")... Крім того, Міністерство торгівлі США вживе одночасних заходів, щоб додати 28 організацій до свого списку організацій", - йдеться у повідомленні.

Серед "цікавих особистостей" санкції також торкнулися сімейства депутата Держдуи РФ Андрія Скоча - його дружини Варвари й сина Володимира. Не обійшли стороною і російську промисловість: під санкції потрапили науково-технічні інститути, Ковровський механічний завод, Лебединський та Михайлівський гірничозбагачувальні комбінати.

Також нові обмеження США "націлилися" на блокування бізнесу російського мільярдера Алішера Усманова. Санкції ввели проти його холдингу USM та активів.

Разом з тим, є цікава деталь: обмеження не торкнулися тих операцій Усманова, через які він фінансує російську газету "Коммерсант". Її "захистили" окремою генеральною ліцензією, що дозволяє проводити транзакції. Відзначимо, що власником "Коммерсанта" Усманов став у 2006 році.

Санкції США націлилися на Угорщину

Нагадаємо, що в рамках антиросійських санкцій Вашингтон сконцентрувався не тільки на прямих економічних "ударах" по фізичних та юридичних особах РФ, але і на режимах й проросійських силах в інших країнах, які своєю діяльністю "підіграють" лідеру РФ Володимиру Путіну. Раніше про таку "практику" вже задумалися щодо Молдови.

Тепер під прицілом нових санкцій - уряд Угорщини. Нещодавно місцеве видання, посилаючись на свої джерела в дипломатичних колах, повідомило, що обмеження Мінфіну США можуть торкнутися ряду "впливових" осіб Угорщини.

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