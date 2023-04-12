Вважається, що йдеться про кількість палива, достатню для створення тисяч ракет.

Китай і Росія ведуть таємні переговори з Тегераном щодо надання останнього ключової хімічної сполуки, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет.

Як повідомляє Politico з посиланням на дипломатів, надання цієї сполуки стало б явним порушенням санкцій ООН, однак могло б допомогти Кремлю поповнити виснажений довгими місяцями війни проти України запас ракет.

Відомо, що з російського боку участь в перемовинах щодо перхлорату амонію, основного інгредієнта твердого палива, що використовується для живлення ракет, бере хімічна компанія "Азонит". У Пекіні очолив перемовини іранський дипломат Саджад Ахадзаде, який є "радником Тегерана з технологій". Які саме китайські компанії залучені дипломатам невідомо.

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Також невідома точна кількість сполуки, яку прагне отримати Іран. Вважається, що йдеться про кількість, достатню для створення тисяч ракет.

Більшість іранських високоточних і балістичних ракет малої дальності базуються на твердопаливних двигунах, зокрема, Zolfaghar з радіусом дії 700 кілометрів. Крім цього, Іран може використати це паливо для розробки ракет великої дальності під прикриттям своїх космічних програм.

Країна, як і Росія, значною мірою є самодостатньою у питанні виробництва ракет, але санкції обмежують виробничі потужності. Іран зацікавлений у збільшенні власних запасів ракет. Крім цього, надавши підсанкційну сполуку Ірану, Китай зміг би надати Москві, зацікавленій в іранських ракетах на тлі виснаження власних запасів, підтримку, залишаючись за лаштунками, кажуть дипломати.

Західні аналітики вважають, що намагання Китая порушити санкції ООН від 2015 року про заборону постачання перхлорату амонію Тегерану свідчить про глибоку стурбованість Пекіна перспективами його союзника Росії. Вважається, що Китай хоче переконатися, що Кремль не програє війну через побоювання, що це може спровокувати крах країни і ширшу дестабілізацію.

Військова допомога Китаю Росії - що треба знати

Пекін відмовляється від істотної та неприхованої підтримки війни, яку Росія веде проти України. США і європейські країни неодноразово застерігали Пекін від надання Росії військової підтримки. Генсекретар НАТО Йенс Столтенберг сповіщав, що альянсові відомо, що відповідний запит від російської сторони надходив Китаю.

Відомо, що впродовж останніх місяців Росія отримувала від Китаю певне військове спорядження (бронежилети, гвинтівки тощо). Також японське видання Kyodo News з посиланням на урядові джерела в США повідомляло, що американська сторона встановила факти використання росіянами китайських боєприпасів.

Минулого місяця лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Москву та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони, зокрема, обговорили китайський "мирний план", який передбачає припинення військової підтримки України країнами заходу, та, як вважається, примусить Київ поступитися територією країни. Путін заявив, що російська сторона готова взяти цей план за основу. Західні партнери України критикують цей план та наголошують, що Китай не може бути посередником між країнами у цій війні.

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