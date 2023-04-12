Колишній президент США також назвав Сі Цзіньпіна і Кім Чен Ина дуже розумними людьми.

Путін "любить Україну" і вважає її частиною Росії. А китайський лідер Сі Цзіньпін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин — це дуже розумні люди у своїй політичній грі.

Такими заявами відзначився колишній президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News. Він заявив, що розмовляв з Путіним і бачив "любов до України" кремлівського диктатора. Як саме це проявлялося, політик не пояснив.

"Я бачив, що він любить її і вважає частиною Росії. Я сказав йому: "Цього не буде, Поки я президент", — розповів Трамп.

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За словами політика, Росія зараз "знищує" Україну. Трамп також зазначив, що при його каденції повномасштабна війна нібито ніколи б не почалася. Аналогічні заяви він неодноразово робив у минулому.

Колишній президент США окремо висловився про китайського президента Сі Цзіньпіна і північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Трамп назвав їх "дуже розумними людьми" і "кращими в своїй грі".

Останні заяви Дональда Трампа

Екс-президент США 9 квітня опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social загадкове повідомлення: "Третя світова війна". Що саме він мав на увазі, не уточнювалося.

Наприкінці березня Трамп пообіцяв за добу завершити війну в Україні: "Я збираюся досягти врегулювання дуже швидко... У мене буде врегулювання протягом 24 годин. Стоячи перед вами сьогодні, я — єдиний кандидат, який може дати таку обіцянку. Я заваджу Третій світовій війні, до якої ми наближаємося".

Трамп в середині березня виступив категорично проти зміни диктаторського режиму в Росії. Він також назвав військову допомогу Україні "лише інтересом Європи".

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