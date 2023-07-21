Китай поки не постачає зброю, але допомагає нелетальними засобами.

Китай поставляє в Росію техніку та спорядження подвійного призначення для використання у війні проти України. Про це заявив радник президента Франції із зовнішньої політики Еммануель Бонн у коментарі CNN.

"Так, є ознаки того, що вони роблять те, чого ми воліли б, щоб вони не робили. Ну ... військове обладнання... наскільки нам відомо, поставляються в Росію величезні військові потужності", - відповів французький політик на пряме запитання про китайську військову допомогу Росії для війни проти України.

Пізніше французькі чиновники уточнили в коментарі CNN, що Бонн мав на увазі технології подвійного використання та нелетальну допомогу, таку як шоломи та бронежилети.

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"Найбільше нам потрібно утримання Китаю. Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна — це конфлікт глобального масштабу і що ми не можемо запропонувати Україні програти з принципових причин, але також і з причин дуже оперативних. І на карту для нас в Україні поставлено набагато більше, ніж, знаєте, суверенітет України. Це багато в чому про стабільність у світі", – сказав Бонн.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Китай декларує нейтралітет щодо російсько-української війни і запевняє, що не має наміру постачати зброю жодній зі сторін. При цьому на дипломатичному рівні Китай утримується від критики російської агресії і фактично повторює кремлівські наративи.

Однак такий проросійський псевдонейтралітет вже вийшов Китаю боком. Як пише Newsweek, країни Заходу почали ставитися до Пекіна з ще більшою настороженістю. Це вилилося у зміцнення зв'язків між країнами НАТО і країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону – сусідами Китаю.

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