Відповідальні за агресію мають втратити можливість "їздити на шопінг на Єлисейські поля", вважає чиновниця.

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт на тлі військового конфлікту між Росією та Україною закликала посилити санкції проти президента РФ Володимира Путіна і його оточення.

Про це Ламбрехт заявила в інтерв'ю тижневику Bild am Sonntag, повідомляє видання Deutsche Welle.

"Відповідальні за агресію повинні випробувати на собі її наслідки, наприклад, втративши можливість "їздити на шопінг на Єлисейські поля в Парижі", – заявила вона.

Водночас Ламбрехт стримано оцінила перспективи виряджання військовослужбовців НАТО безпосередньо в Україну.

"Нам слід спочатку вичерпати всі можливості дипломатії та економічних санкцій. Всі подальші кроки теж необхідно обговорити в тісній співпраці з нашими союзниками", – заявила вона, зазначивши, що "дуже добре розуміє страхи українців".

Читайте такожНімеччина висилає з країни двох російських дипломатівНагадаємо, з кінця жовтня в західних ЗМІ почали з'являтися публікації про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

21 листопада керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого 2022 року.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що РФ розмістила біля кордонів України, на окупованих територіях в Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей 115 тис. військовослужбовців.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Разом з тим США і ЄС пригрозили РФ серйозними санкціями у разі нового вторгнення в Україну.

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Автор: Альона Кириченко