Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт на тлі військового конфлікту між Росією та Україною закликала посилити санкції проти президента РФ Володимира Путіна і його оточення.
Про це Ламбрехт заявила в інтерв'ю тижневику Bild am Sonntag, повідомляє видання Deutsche Welle.
"Відповідальні за агресію повинні випробувати на собі її наслідки, наприклад, втративши можливість "їздити на шопінг на Єлисейські поля в Парижі", – заявила вона.
Водночас Ламбрехт стримано оцінила перспективи виряджання військовослужбовців НАТО безпосередньо в Україну.
"Нам слід спочатку вичерпати всі можливості дипломатії та економічних санкцій. Всі подальші кроки теж необхідно обговорити в тісній співпраці з нашими союзниками", – заявила вона, зазначивши, що "дуже добре розуміє страхи українців".
Читайте такожНімеччина висилає з країни двох російських дипломатівНагадаємо, з кінця жовтня в західних ЗМІ почали з'являтися публікації про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.
21 листопада керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого 2022 року.
Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що РФ розмістила біля кордонів України, на окупованих територіях в Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей 115 тис. військовослужбовців.
Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.
Разом з тим США і ЄС пригрозили РФ серйозними санкціями у разі нового вторгнення в Україну.