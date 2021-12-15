За словами Джонсона, у разі нової агресії проти РФ буде введений жорсткий пакет економічних санкцій.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон вважає, що вторгнення Росія в Україну призведе до катастрофи для всього світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відповідей на запитання членів Палати громад (нижньої палати парламенту Британії).

"На кордоні з Україною ми стикаємося з особливою кризою, де впродовж певного часу спостерігається накопичення російських військ. Я сказав президенту Путіну у понеділок те, з чим усі у "Великій сімці" і у більшій кількості країн, на мою думку, погоджуються, що якщо Росія буде настільки безрозсудною і скаженою, аби здійснити вторгнення на суверенну територію України, тоді буде надзвичайно жорсткий пакет економічних санкцій, зіставлений нашими союзниками, Сполученим Королівством і нашими друзями по всьому світу", - наголосив Джонсон.

Також він заявив, що Україна отримає підтримку.

Крім того, за словами прем’єра, сили НАТО неминуче будуть посилені у країнах, які межують з Україною.

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"Як я сказав Путіну, я вірю, що будь-яка така дія стане катастрофічною, не лише для Росії і України, але і для світу", - сказав Джонсон.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Джонсон у телефонній розмові з Володимиром Путіним закликав зменшити напругу на кордоні з Україною.

Ситуація на кордоні і можлива агресія РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Автор: Віталій Саєнко