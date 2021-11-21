Польща заявила про те, що розглядає можливість закриття кордонів з Білоруссю.

Естонія пропонує посилити санкції щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у зв'язку з міграційною кризою на східному кордоні ЄС.

Таку заяву зробила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє прес-служба уряду Естонії.

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"Ми прогнозуємо, що тиск Олександра Лукашенка на зовнішній кордон ЄС-НАТО буде продовжуватися, тому що білоруський режим не досяг своїх цілей. Негайне застосування нових і більш жорстких санкцій - один з ключів до відбиття гібридної атаки", - зазначила Каллас.

На її думку, "тривала конфронтація відповідає інтересам білоруського режиму, допомагає відвернути увагу від триваючих жорстоких репресій і порушень прав людини в Білорусі".

"Крім введення ефективних санкцій необхідно продовжувати дипломатичний тиск на країни, громадяни яких використовуються для проведення гібридної атаки... Ми дуже уважно стежимо за військовими маневрами Росії біля кордонів України. У своїй риториці Росія останнім часом все більш агресивно атакує Україну - очевидно, бажання ще більше загострити відносини. Мета співпраці союзників - запобігти військовій ескалації", - сказала Каллас.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю:

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав міграційну кризу на кордоні з Білоруссю найбільшою спробою дестабілізувати Європу за останні 30 років.

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

21 листопада 2021 року Польща заявила про те, що розглядає можливість закриття кордонів з Білоруссю.

Автор: Олена Коваленко