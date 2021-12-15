Євросоюз повністю підтримує українську державу в умовах агресії РФ, зазначила президент Єврокомісії.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє про готовність посилити та запровадити нові санкції проти Російської Федерації в разі подальшої агресії проти України.

Про це президент Єврокомісії повідомила у мікроблозі Twitter.

"ЄС повністю підтримує Україну в умовах російської агресії. Будь-які подальші агресивні дії проти України обійдуться великими витратами для Росії. Ми можемо збільшити й розширити нинішні санкції або схвалити додаткові, якщо буде потрібно", – заявила президент ЄК.

Раніше – 13 грудня – віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі поки не ухвалюватимуть рішення про нові санкції проти РФ через стягування військ до кордонів України.

Читайте такожЄвросоюз, США і Велика Британія обговорюють нові санкції проти Росії – ReutersНагадаємо, навесні 2014 року Росія незаконно анексувала український Крим і почала розхитувати ситуацію на частині Донецької та Луганської областей. На Донбасі РФ підтримала бойовиків, які створили так звані "ДНР" і "ЛНР". На частину сходу України також вдерлися російські війська.

Влада РФ не визнає, що зважилася на вторгнення в Україну і називає війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом".

Країни Заходу відреагували на агресивні кроки Росії – покарали країну санкціями. Обмежувальні заходи проти РФ не раз продовжували та розширювали.

Наприкінці жовтня поточного року американське видання The Washington Post дізналося, що Росія збільшила чисельність своїх військ біля українського кордону.

Потім керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що РФ перекинула до кордону української держави понад 90 тисяч військових і готується до вторгнення на початку наступного року.

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Автор: Віталій Саєнко