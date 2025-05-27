Очікується, що після дводенного візиту в Москву головний дипломат Анкари відвідає українську столицю.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся з правителем РФ Володимиром Путіним для обговорення зусиль із припинення війни в Україні та подальших кроків після прямих контактів між Києвом і Москвою. Після Москви очільник турецької дипломатії відвідає Київ.

Про це повідомило джерело в Міністерстві закордонних справ Туреччини, пише Reuters.

"Під час зустрічі Путін і Фідан обговорили ініціативи, нещодавно здійснені для припинення війни між Україною та Росією та розвиток подій після переговорів, що відбулися в Стамбулі", — заявило джерело.

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Фідан перебуває в Москві з дводенним візитом. У понеділок він провів зустріч із Путіним і головним переговорником РФ Володимиром Мединським, а у вівторок має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

За словами джерела, також обговорювалися економічні та енергетичні питання. У Кремлі зазначили, що головною темою переговорів стануть двосторонні відносини, але ситуація в Україні також буде на порядку денному.

Туреччина, яка є членом НАТО, неодноразово заявляла про готовність прийняти мирні переговори. Напередодні візиту турецьке джерело підтвердило, що Фідан повторить цю пропозицію:

"Фідан повторить пропозицію Анкари прийняти сторони та продовжить відігравати роль "посередника".

Очікується, що після візиту до Москви Хакан Фідан вирушить до Києва, щоб зустрітися з українськими посадовцями та продовжити діалог, розпочатий на нещодавніх переговорах у Стамбулі.

Переговори в Туреччині - головні новини

Як повідомляв УНІАН, 16 трвня відбулася перша з 2022 року пряма зустріч делегацій України та Росії. Згідно з офіційними заявами, вони говорили про можливість припинення вогню, обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, а також потенційну особисту зустріч між Зеленським і Путіним.

Ініціатором переговорів виступила російська сторона - на тлі міжнародного тиску, зокрема з боку США та ЄС, які вимагали негайного припинення бойових дій.

Експерти вважають, що таким чином Москва намагалася уникнути санкцій та гніву президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Президент Зеленський запропонував Путіну особисто зустрітися у Стамбулі, якщо той хоче припинити війну, однак кремлівський правитель не приїхав.

Під час перемовин росіяни висунули вимогу, щоб українські війська залишили території, які РФ незаконно вважає частиною своєї держави. За даними ЗМІ, українській стороні заявили, що Росія "готова воювати вічно".

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