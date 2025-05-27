Глава МЗС Фідан під час візиту до Росії підтвердить готовність його країни стати посередником у новому раунді перемовин.

Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Туреччини Хакан Фідан під час візиту до Москви підтвердить готовність його країни стати посередником у новому раунді переговорів між Києвом та Москвою, пише Hürriyet.

Зазначається, що під час візиту до Росії Фідан зустрівся з диктатором Путіним. Їх зустріч тривала близько години.

Візит очільника турецької дипломатії до Росії триватиме два дні. Очікується, що він зустрінеться з російським колегою Сергієм Лавровим й головою Міністерства оборони Росії Андрієм Білоусовим.

Відео дня

Видання пише, що Фідан підкреслить прихильність Туреччини до справедливого й тривалого миру в повномасштабній війні та підтвердить готовність країни зробити свій внесок в якості посередника у новому раунді переговорів.

Переговори в Туреччині - головні новини

Як повідомляв УНІАН, 16 трвня відбулася перша з 2022 року пряма зустріч делегацій України та Росії. Згідно з офіційними заявами, вони говорили про можливість припинення вогню, обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, а також потенційну особисту зустріч між Зеленським і Путіним.

Ініціатором переговорів виступила російська сторона - на тлі міжнародного тиску, зокрема з боку США та ЄС, які вимагали негайного припинення бойових дій.

Експерти вважають, що таким чином Москва намагалася уникнути санкцій та гніву президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Президент Зеленський запропонував Путіну особисто зустрітися у Стамбулі, якщо той хоче припинити війну, однак кремлівський правитель не приїхав.

Під час перемовин росіяни висунули вимогу, щоб українські війська залишили території, які РФ незаконно вважає частиною своєї держави. За даними ЗМІ, українській стороні заявили, що Росія "готова воювати вічно".

Вас також можуть зацікавити новини: