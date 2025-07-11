Поки незрозуміло, чи зможе Трамп натиснути на Путіна так, щоб той закінчив війну проти України. І в цьому частина проблеми.

Президент США Дональд Трамп нарешті зрозумів, що його розіграв російський "хороший хлопець", і тепер він має намір зайняти жорстку позицію щодо РФ.

У своїй колонці для Politico оглядач Джеймі Деттмер розмірковує, чи справді закінчиться на цьому дружба Трампа і Путіна.

"Трамп тепер зрозумів, що проблема в Путіні, тому йому потрібно чинити тиск на Путіна, що він і може зробити", - упевнено заявив колишній спецпредставник США в Україні Білл Тейлор.

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Але Деттмер задався питанням, чи дійсно Трамп чинитиме такий тиск, який може змусити Путіна зупинитися?

"Це поки що неясно - з Трампом ніколи не знаєш. І в цьому частина проблеми", - підкреслив оглядач.

Деттмер зазначив, що тактика ведення переговорів у Трампа добре працювала в бізнесі. Але з Путіним вона не спрацьовує.

"Путін може легко дійти висновку, як він, очевидно, вже робив раніше, що гавкіт Трампа гірший за його укуси, і що він може просто перечекати", - висловив думку оглядач.

Жуналіст зауважив, що очевидно, що свіжі трампівські пихтіння мало вплинули на Кремль, оскільки крайній російський удар по Україні встановив черговий рекорд - 728 безпілотників за ніч. А наступної ночі РФ запустила по Україні 18 ракет і близько 400 безпілотників.

У зв'язку з цим Трамп заявив, що готовий розглянути законопроєкт про жорсткі санкції щодо РФ, включно з 500-відсотковими митами для країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші ключові експортні товари.

"Трампу достатньо сказати слово, і цей законопроєкт буде легко ухвалено", - констатував оглядач.

Трамп заявляв, що може схилити Путіна до припинення війни проти України, інакше він погрожував розв'язати нестримну економічну війну, ввести мита і навіть додаткові санкції проти Росії.

"Це було п'ять місяців тому", - іронізує Деттмер.

Трамп і Путін

На тлі гострих заяв Трампа на адресу Путіна, світові ЗМІ кинулися міркувати, чи серйозно має намір американський президент і чи справді він прозрів щодо Путіна.

Світові оглядачі на перебій описують шляхи, якими Трамп може вийти з дурнів з високо піднятою головою. Як написав учора

Як пише оглядач The Telegraph Хеміш де Бреттон-Гордон, Трамп довго обманював себе, але раптово усвідомив, що балачки Путіна спрямовані на те, щоб запудрити Трампу мізки.

Оглядач зазначив, що Трамп, можливо, найбільш несприйнятливий політик, але якщо він так засмучений, як показують його лайки, Путіну варто напружитися.

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