Він зазначив, що жителі європейських країн, які знаходяться ближче до країни-агресора, краще морально підготовлені до можливої війни з нею.

Головнокомандувач армії Королівства Нідерландів генерал Мартін Війнен заявив, що нідерландцям потрібно бути готовими до того, що, ймовірно, коли-небудь доведеться воювати з Росією.

"Ми повинні бути серйозно готові до можливого збройного конфлікту з Росією. Все суспільство має бути готовим, раптом щось піде не так", - цитує його De Telegraaf.

На його думку, жителі європейських країн, які знаходяться ближче до країни-агресора, краще морально підготовлені до можливої війни з нею, і Нідерландам потрібно наслідувати їхній приклад.

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"Нідерланди не повинні думати, що нам гарантована безпека, тому що ми знаходимося за 1500 кілометрів", – сказав головком армії Нідерландів.

Генерал підкреслив, що громадяни вже повинні мати запаси їжі та питної води, щоб вижити в надзвичайних ситуаціях.

Крім того, додав Війнен, Нідерландам слід значно посилити свою армію, оскільки "Росія розуміє тільки одну мову: сильні Збройні сили".

Загроза для Європи з боку Росії

Раніше німецька Bild з посиланням на одну з європейських розвідок заявила, що Росія може атакувати Європу у 2024 або в 2025 році: вона буде вичікувати момент, коли США опиняться "без лідера" і не зможуть швидко допомогти партнерам стримати російський удар.

А президент Литви Гітанас Науседа днями заявив, що якщо Україна не вистоїть, то Російська Федерація вже через п'ять років буде представляти загрозу країнам НАТО.

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