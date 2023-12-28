Влада міста Тройсдорф заблокувала плани однієї з найбільших збройових компаній Німеччини щодо розширення виробництва.

Зусилля Європи, спрямовані на збільшення виробництва озброєнь і допомогу Україні у боротьбі з російським вторгненням, зіткнулися з несподіваною перешкодою з боку місцевої влади Німеччини. Зокрема, як пише Euractiv, міська рада міста Тройсдорф наразі заблокувала плани однієї з найбільших збройових компаній щодо розширення виробництва на місцевому рівні.

Зазначається, що вже протягом декількох тижнів Тройсдорф конфліктує з гігантом збройової промисловості Diehl Defence, чий місцевий завод виробляє запалювальні пристрої, необхідні для великої кількості вибухових речовин, таких як ракети і ракетні заряди.

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Ці деталі використовуються у виробництві систем протиповітряної оборони "IRIS-Т", три з яких були поставлені німецьким урядом в Україну.

Частка німецької промисловості в плані ЄС щодо поставки снарядів Україні має досягти 300 000 - 400 000 снарядів на рік, і завод у Тройсдорфі є важливою ланкою в цих планах.

"Diehl Defence тепер бачить майбутнє свого заводу в Тройсдорфі під серйозною загрозою після того, як місто вирішило претендувати на частину бізнес-парку, де базується дочірня компанія групи DynITEC", - пише видання.

Зазначається, що виробник зброї хотів викупити землю, яку виставила на продаж колишня збройова компанія Dynamit Nobel, щоб розширити свої виробничі потужності. Зі свого боку, місцева влада планує віддати цю ділянку на житлову та офісну забудову.

Приблизно дві третини депутатів міської ради Тройсдорфа відмовилися пожертвувати такою великою територією в центрі міста. Це пов'язано з тим, що, за словами місцевої влади, виробництво вибухових речовин і бойових пристроїв вимагає величезних захисних зон навколо заводу, які не можуть бути забудовані з міркувань безпеки.

Водночас, зазначає Euractiv, позиція влади Тройсдорфа не є одиноким винятком.

Раніше цього року група Rheinmetall, ще один флагман німецької збройової промисловості, заявила, що не будуватиме новий завод з виробництва пороху для боєприпасів у регіоні Саксонія на сході Німеччини. Проект викликав занепокоєння серед місцевого населення, і, не отримавши схвалення громадськості, Rheinmetall перенесла проект в інше місце в Баварії.

Снаряди для України

У березні ЄС прийняв рішення про відправку Україні 1 мільйона боєприпасів протягом найближчого року. Згідно з планами, снаряди повинні бути надані з власних запасів країн-учасників Програми, а з бюджету ЄС їм буде виділена компенсація. На ці цілі в ЄС погодилися витратити 1 мільярд євро.

Водночас на початку грудня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що Європа наразі відстає від своїх цілей, оскільки оборонна промисловість країн не може виробляти відповідну продукцію достатньо швидко. Тоді ж він зазначив, що Україна найближчими місяцями отримає від Німеччини 200 тисяч артилерійських боєприпасів.

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