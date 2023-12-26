Гітанас Науседа зазначив, що ймовірність такого сценарію дуже мала

Президент Литва Гітанас Науседа вважає, що Російська Федерація може напасти на НАТО. Це стане реальністю, якщо Україна не вистоїть.

За його словами, при сприятливому сценарії, Росія вже через п'ять років буде представляти загрозу країнам Альянсу.

"Я думаю, що це просто бажання створити дискусію на рівних умовах - ні в кого немає остаточної відповіді на питання, коли поведінка Росії може змінитися і коли вона може повернути свій погляд у бік НАТО. Це багато в чому залежатиме від сценарію війни в Україні", - сказав Науседа в інтерв'ю каналу TV3.

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При цьому він вказав, що якщо Кремль не досягне своєї мети в Україні, то не зможе воювати на інших фронтах. Крім того, політик вказав, що напад РФ на НАТО "міг би статися", якби Захід відвернувся від України.

"Ймовірність такого сценарію дуже мала. Йдеться про період, протягом якого Росія, як вона собі уявляє, могла б прорвати війну в Україні і повернутися обличчям до НАТО після мобілізації своїх ресурсів. І це може статися протягом п'яти років", - підсумував Науседа.

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