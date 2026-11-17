Поки що жодних ознак кібератаки не виявлено.

Закрита комунікаційна мережа, якою Агентство національної безпеки США користується для внутрішніх повідомлень, перестала функціонувати. Ця мережа має назву NSA Net і дозволяє працівникам агентства обмінюватися секретною інформацією в межах відомства.

Наразі немає жодних свідчень про кібератаку на мережу. Поки агентство намагається з’ясувати, наскільки масштабною є проблема, воно вже запровадило спеціальний графік прибуття співробітників на робочі місця, пише CNN.

За словами як чинних, так і колишніх чиновників США, зупинка роботи NSA Net не вплине на здатність агентства передавати термінові розвідувальні повідомлення президенту США Дональду Трампу. Він зараз перебуває в Азії, куди подорожує на борту Air Force One.

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У уряду США є безліч резервних мереж і каналів зв’язку

Зараз Трамп перебуває на Філіппінах і вже завтра планує вирушити до Китаю – там відбудуться переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном і кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Збій у найпотужнішому розвідувальному відомстві Америки стався після цілої серії масштабних технологічних аварій, які останнім часом зачепили авіакомпанії та великі корпорації по всій країні.

Раніше УНІАН повідомляв, що минулої п’ятниці всі авіарейси в США було зупинено на кілька годин через масштабний системний збій. У результаті цього тисячі рейсів затримали або скасували взагалі. Як згодом встановило Федеральне авіаційне управління, причина виявилася несподіваною – збій стався через лише один маршрутизатор в Арканзасі.

Крім того, минулого тижня великий збій торкнувся продуктів Microsoft – мільйони людей по всьому світу не могли увійти в пошту Outlook і підключитися до зустрічей у Teams.

Поки що немає жодних даних про те, що відключення в АНБ, Федеральному авіаційному управлінні чи Microsoft стало наслідком кібератак. Але всі ці випадки разом яскраво показують, як технологічні збої можуть розхитувати ринки та становити потенційну загрозу національній безпеці, зазначають журналісти.

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