В США призупинили вильоти всіх авіарейсів: названо причину

В повідомленні FAA зазначено, що призупинення польотів було введено "через надзвичайні обставини та з міркувань безпеки".

У п’ятницю, 13 листопада, в другій половині дня Федеральне управління цивільної авіації (FAA) призупинило всі польоти по всій країні через проблеми зі зв’язком у регіональних центрах управління повітряним рухом, повідомляє AP.

Видання розповіло, що в повідомленні FAA зазначено, що призупинення польотів було введено "через надзвичайні обставини та з міркувань безпеки".

"До уваги всіх експлуатантів повітряних суден: за розпорядженням Федерального командного центру авіації в усіх аеропортах запроваджено заборону на вильоти. Усі літаки, що готуються до вильоту, повинні залишатися на землі до подальших повідомлень. Міжнародні рейси, які прибувають до США, обслуговуватимуться в індивідуальному порядку", – йдеться в тексті розпорядження.

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За попередньою інформацією, причиною стали проблеми з обладнанням та авіадиспетчерським зв'язком. Літакам, які готувалися до вильоту, наказали залишатися на землі до подальших розпоряджень.

Сервіс The ATC App повідомив, що пілоти й авіадиспетчери в різних регіонах США отримували інформацію про загальнонаціональне призупинення вильотів. Згодом він оприлюднив повідомлення, за яким канадські диспетчери пов'язали ситуацію зі збоєм радіозв'язку FAA.

Портал FlightAware вказав, що більш ніж 10 тисяч авіарейсів було затримано або ж скасовано в США.

За попередніми повідомленнями авіаційних сервісів, обмеження почали діяти приблизно о 20:53 за Гринвічем (22:53 за київським часом).

"FAA оголосило загальнонаціональну заборону на зліт для всіх аеропортів США у зв’язку з проблемою зв’язку, яка торкнулася всіх центрів управління повітряним рухом. Технічні фахівці FAA розслідують цю проблему. Ми негайно повідомлятимемо про нові подробиці, щойно вони стануть нам відомі", - написав в соцмережі Х міністр транспорту США Шон Даффі.

Окрім цього, про проблеми з доступом до мережі та зв’язком заявила Національна метеорологічна служба США.

Секретар Міністерства внутрішньої безпеки Марквейн Маллін запевнив, що люди в безпеці й причин хвилюватися за близьких немає.

Водночас він наголосив: припускати кібератаку поки зарано, оскільки її причину ще не встановили.

"Це не ще один теракт 11 вересня, це збій у роботі телекомунікацій. Це зовсім інша ситуація", – зауважив Маллін.

Він попередив, що відновлення зв’язку та інтернету потребуватиме часу – за одну годину проблему не вирішити. Причини перебоїв ще з’ясовують.

За словами міністра, слідчі не відкидають жодної версії причин інциденту. Наприклад, причетність штучного інтелекту (ШІ) до інциденту, оскільки напередодні FAA розгорнуло в усіх диспетчерських центрах нову ШІ-систему SMART, яку у Конгресі вже критикували за ненадійність.

Інші новини про авіаперевезення

Раніше УНІАН повідомляв, що авіалайнер Airbus встановив світовий рекорд Гіннеса за найбільшою дальністю польоту серед комерційних авіалайнерів. Рекорд підтверджено на основі даних, перевірених Міжнародною авіаційною федерацією та сервісом Flightradar24. Літак вилетів із Мельбурна (Австралія) у понеділок, 27 липня, і приземлився в Тулузі (Франція) у вівторок, 28 липня. За час польоту, який тривав 24 години 24 хвилини, літак подолав 12 503 морські милі (23 155 кілометрів).

Також ми писали, що Ryanair запровадив нові правила здавання зареєстрованого багажу. Від 10 листопада стійки приймання валіз в аеропортах припинятимуть роботу за 60 хвилин до запланованого вильоту замість нинішніх 40 хвилин. Про майбутні зміни Ryanair оголосила ще у квітні. В авіакомпанії пояснили, що нововведення має дати пасажирам більше часу для проходження контролю безпеки та паспортного контролю в аеропорту.

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