Глобальний збій Microsoft порушив роботу офісів, шкіл і держслужб по всьому світу

Виникли проблеми з Outlook, Teams та іншими інструментами Microsoft 365.

Масштабний збій у роботі сервісів Microsoft торкнувся користувачів одразу в 74 країнах. Проблеми виникли з Outlook, Teams та Copilot. Компанія визнала, що наразі досягла лише незначних успіхів у відновленні роботи сервісів, хоча з моменту початку неполадок минуло вже понад 12 годин.

Як пише Al Jazeera, проблеми почалися у четвер, 12 листопада, і торкнулися як приватних користувачів, так і компаній та державних установ. Багато хто зіткнувся з неможливістю надсилати та отримувати електронні листи, відкривати поштові скриньки та користуватися окремими функціями Microsoft 365.

За даними сервісу Downdetector, кількість скарг на роботу Outlook у США в піковий момент перевищила 130 тисяч. При цьому повідомлення про неполадки надходили з десятків країн. Збій також торкнувся деяких інструментів OpenAI та Anthropic, які використовують інтеграцію з сервісами Microsoft.

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Що стало причиною збою Microsoft

У компанії повідомили, що причиною неполадок стали проблеми з частиною серверної інфраструктури. Кілька серверів несподівано перестали працювати й не пройшли автоматичні перевірки стану. Через це навантаження на решту потужностей помітно зросло, що призвело до додаткових проблем із підключенням.

Microsoft заявила, що не виявила ознак кібератаки. Фахівці компанії намагалися перерозподілити мережевий трафік, перезапустити несправні сервери та відновити їхню роботу.

Проте перші спроби виправити ситуацію не дали результату. Мало того, деякі сервери, які вдалося перезапустити, знову переставали відповідати після повернення до них користувацького трафіку.

Скільки користувачів постраждало

Microsoft поки що не оприлюднила точну кількість постраждалих користувачів. Однак масштаб проблеми можна оцінити за даними Downdetector: до 11:00 за київським часом сервіс отримав понад 43 тисячі скарг на роботу Outlook із 72 країн. Реальна кількість постраждалих вища, оскільки статистика враховує лише тих, хто самостійно повідомив про проблему.

За оцінками експертів, сервісами Microsoft користуються близько 430 млн осіб. Одним із найпомітніших наслідків став збій у роботі імміграційної служби Нової Зеландії. Відомство оголосило про призупинення обробки всіх візових заяв на невизначений термін. Користувачі також тимчасово не можуть подавати документи через оновлену онлайн-платформу.

Проблеми торкнулися й авіаційної галузі. Індійські авіакомпанії IndiGo та Akasa Air повідомили про перебої в роботі електронної пошти, через які стало складніше обробляти звернення пасажирів. Порушення в роботі державних систем зафіксували в Сінгапурі та Японії, проблеми з комунікаціями виникли у Верховному суді Філіппін. В Австралії серед постраждалих організацій опинилися спецслужби та федеральна поліція.

Найбільше постраждав Outlook. Користувачі не могли відкривати поштові скриньки через браузер, комп’ютерні та мобільні додатки. У деяких випадках листи все ж надсилалися, але зі значною затримкою. Частково проблеми торкнулися й інших сервісів Microsoft, а також сторонніх платформ, що використовують їхні інтеграції.

Коли Microsoft відновить роботу сервісів

Компанія поки що не назвала термінів повного усунення неполадок. Microsoft попереджає, що відновлення відбуватиметься поступово: у міру відновлення серверних потужностей додатки користувачів зможуть знову підключатися до сервісів.

Поки що користувачам залишається чекати на виправлення проблеми. Хоча деякі функції продовжують працювати: настільна версія Outlook іноді показує раніше завантажені листи, а чати та дзвінки в Teams значною мірою зберегли працездатність.

Цей інцидент став другим великим збоєм Microsoft цього року. У січні 2026 року Microsoft 365 перестав нормально працювати в Північній Америці майже на 10 годин. А в серпні тисячі користувачів Outlook по всьому світу також втратили доступ до своїх поштових скриньок.

Новий збій може посилити тиск на Microsoft з боку корпоративних клієнтів. Так, у Європі вже обговорюють необхідність зменшувати залежність від американських ІТ-компаній і переходити на власну цифрову інфраструктуру. На думку експертів, подібні інциденти можуть прискорити пошук альтернатив Microsoft і змусити організації серйозніше ставитися до резервних інструментів на випадок глобальних збоїв.

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