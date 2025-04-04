Президент США провів кадрові перестановки після зустрічі з конспірологом.

Президент США Дональд Трамп звільнив директора Агентства національної безпеки Тімоті Хога. Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, Хога змістили з його посади за кілька годин після того, як Трамп звільнив низку високопоставлених співробітників Ради нацбезпеки.

Заступник голови комітету з розвідки в Сенаті Марк Ворнер засудив звільнення Тімоті Хога, який також очолює Кіберкомандування США. Він заявив, що відсторонений глава агентства "служив із честю" на цій посаді понад 30 років.

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Уточнюється також, що звільнено і заступницю Хога Венді Нобл. Її перевели на іншу посаду в Пентагоні.

Як зазначили журналісти, кадрові перестановки відбулися після зустрічі Трампа з конспірологинею Лорою Лумер, яка представила йому доповідь про деяких співробітників. За словами джерел, президент США ухвалив рішення щодо звільнення щонайменше трьох працівників агентства. Відсторонено Брайана Волша, який відповідав за питання розвідки, і Томаса Боудрі - директора із законодавчих питань, а також директора з технологій і національної безпеки Девіда Фейта.

"Ми відпускаємо людей, які нам не подобаються, або тих, хто, на нашу думку, не може впоратися з роботою", - повідомив Трамп журналістам.

Він також спростував інформацію про те, що звільнив чиновників за наполяганням Лумер, зазначивши, що лише прислухається до рекомендацій консперологині.

Звільнення високопоставлених чиновників Трампом

Як писав УНІАН, Дональд Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів, топ-генерала Чарльза Брауна, який став першим з 2007 року головою комітету, що не допрацював повний термін.

Також надійшла інформація про намір відправити у відставку або зняти зі своїх посад генералів і деяких старших офіцерів, які суперечили Трампу. За даними ABC News, міністр оборони США Піт Гегсет може звільнити військових, які працювали з ексміністром оборони США Ллойдом Остіном.

Водночас 7 березня стало відомо про те, що Трампа змусили повернути роботу двом чиновникам. Два судді постановили, що необхідно поновити на посадах двох осіб, яких було звільнено за особистим указом американського лідера.

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