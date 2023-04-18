Однак найцікавіше ще попереду. Воно відбудеться тоді, коли в ООН прибуде глава російського МЗС Сергій Лавров.

Західні дипломати двічі покидали зал Ради Безпеки ООН. Вперше, коли трибуну надали російський уповноваженій з прав дитини Марії Львовій-Бєловій, яку звинувачують у воєнних злочинах.

Як зазначило видання Associated Press, американський політичний радник Нгойі Нгойі назвав обурливим те, що Львовій-Бєловій взагалі дали можливість виступити. За його словами, українські діти у віці від 4 місяців до 17 років були переведені в 40 установ в РФ. Він уточнив, що два з цих центрів координують усиновлення українських дітей росіянами.

Заступник радника Франції з прав людини Тібольт Самсон назвав брифінг Львової-Бєлової "цинічною вправою в дезінформації", звинувативши її в "помилковому описі ситуації".

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"Брехня, повторювана до хрипоти, залишається брехнею", - підкреслив Самсон.

Другий захід, організований РФ, стосувався експорту зброї та військової техніки. І знову західні посли бойкотували засідання.

Заступник посла США Роберт Вуд заявив, що росіяни почали головування в Радбезі ООН "зі спроб виправдати викрадення українських дітей" і перейшли до "спроб зобразити з себе відповідального гравця у сфері контролю над озброєннями, проте реальність полягає в тому, що РФ зробила невиправдане збройне вторгнення на територію сусідньої країни".

Як зазначило видання, головування РФ в Раді Безпеки вже стало найбільш спірним, хоча пройшла тільки його половина. Ще більше резонансу очікується пізніше в цьому місяці, коли глава МЗС РФ Сергій Лавров очолить основний захід головування – відкрите засідання Радбезу.

Раніше посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвали головування Росії квітневим жартом.

Головування РФ в ООН

Головування РФ в Радбезі ООН почалося з квітня. Факт того, що держава-агресор виявилася головною з безпеки у світі, викликало неприйняття у багатьох світових лідерів.

Президент України Володимир Зеленський вказав на те, що ця "абсурдна і деструктивна" ситуація говорить про "повне банкрутство таких інститутів" міжнародної безпеки як ООН.

4 квітня коментуючи головування РФ, Томас-Грінфілд сказала: "Росії взагалі не повинно бути в Раді Безпеки, але вона є постійним членом Ради, і ми не можемо це змінити".

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