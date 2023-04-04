Посол США в ООН припустила, що під час головування Росія шукатиме можливість поширити свою дезінформацію.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд висловила свою стурбованість з приводу впливу Росії і Китаю в світі.

Американський дипломат повідомила "Голосу Америки", що під час головування РФ в Радбезі ООН в квітні США будуть взаємодіяти з нею з низки питань, але окрема зустріч з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим не планується.

Відповідаючи на питання про зв'язки Кремля з Венесуелою і режимом Ортеги і Мурільо в Нікарагуа Томас-Грінфілд сказала: "Це викликає велике занепокоєння".

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"Як можна помітити за результатами голосування в (Генеральній Асамблеї), це ті країни, які підтримують РФ, – зазначила дипломат. - Але вони знаходяться не на тому боці, і їм потрібно це зрозуміти, тому що світ стоїть на боці України, світ виступає проти Росії, і вони повинні побачити..., що підтримка Росії - це програшна позиція".

Коментуючи головування РФ, Томас-Грінфілд сказала: "Росії взагалі не повинно бути в Раді Безпеки, але вона є постійним членом Ради, і ми не можемо це змінити".

Посол США в ООН зазначила, що очікувано, Росія буде шукати можливість поширити свою дезінформацію, особливо коли в Радбезі ООН буде російський міністр закордонних справ Лавров.

Головування РФ в ООН

З 1 квітня РФ цілий місяць головуватиме в Раді Безпеки ООН. Це відбувається в рамках обов'язкової ротації керівництва, передбаченої регламентом ООН.

Коментуючи цей стан речей, президент Володимир Зеленський заявив, що початок головування РФ в Раді Безпеки ООН доводить "повне банкрутство таких інститутів".

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