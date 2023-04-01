На думку президента, терористи повинні програти та відповідати за терор, а не головувати будь-де.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що початок головування РФ в Раді Безпеки ООН доводить "повне банкрутство таких інститутів".

"На жаль, ми маємо й новину очевидно абсурдну і деструктивну. Сьогодні держава-терорист почала головувати в Раді Безпеки ООН. Вчора російська армія вбила ще одну українську дитину – пʼятимісячного хлопчика, його звали Данило. З Авдіївки, на Донбасі, разом із батьками. Батьки поранені. Російська артилерія... Один із сотень артилерійських обстрілів, які держава-терорист здійснює щодобово. І при цьому Росія головує в Радбезі ООН", - сказав Зеленський під час традиційного вечірнього відеозвернення.

На думку президента, складно уявити щось таке, що більше доводить "повне банкрутство таких інституцій".

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"Немає такої форми терору, який ще не був би здійснений Росією. І не буде такої причини, яка зупинить реформу глобальних інституцій, зокрема Радбезу ООН. Реформу, яка очевидно назріла – щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир. Терористи повинні програти, повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де", - наголосив Зеленський.

Виключення РФ з Радбезу ООН - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна ініціювала процес виключення РФ з Ради Безпеки ООН і організації в цілому.

30 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що Росія отримала своє місце у Радбезі ООН незаконно, отже головування Росії в даній структурі можна вважати "поганим жартом".

Незважаючи на це, Росія з 1 квітня почала головувати в Раді Безпеки ООН, замінивши Мозамбік. Головування РФ триватиме до кінця квітня. Воно відбулося у рамках обов'язкової ротації керівництва, яка передбачена регламентом організації.