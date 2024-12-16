Готовий 'форпост': у Foreign Policy пояснили, що переможна Україна запропонує Європі

З огляду на трансатлантичне співробітництво, випробувана в боях сухопутна держава буде готова втрутитися у збройні конфлікти.

З приходом адміністрації Дональда Трампа питання майбутнього трансатлантичної співпраці та ролі американської "парасольки безпеки", яка, хоч і з недоліками, забезпечувала мир у Європі з 1945 року, набувають нового значення. Зростаюча невизначеність щодо тривалості зобов’язань США у сфері європейської безпеки ставить лідерів Європи перед викликом: як діяти у дедалі складнішому середовищі загроз без гарантій підтримки з боку Америки, пише Foreign Policy.

Попри те, що ситуація стимулює зміни у стратегічному підході європейських держав, навіть найрадикальніші рішення не здатні швидко компенсувати військові переваги США в технологіях і масштабах. Для досягнення подібного рівня знадобиться не менше покоління цілеспрямованих інвестицій у оборонний потенціал Європи. Проте найближчим часом Європа потребує дієвих засобів стримування. Чи є вирішення? Воно вже поряд — це Україна. Щоб забезпечити власну безпеку та підтримати Київ, європейські держави мають активно втілювати план перемоги України, що дозволить зміцнити її позиції як на полі бою, так і за столом переговорів.

Україна, маючи бойовий досвід, вже продемонструвала свою здатність ефективно протистояти російським військам і працювати в умовах повної мобілізації. Її роль може стати ключовим компонентом у системі європейського стримування. Нещодавно президент України Володимир Зеленський презентував план з п’яти основних пунктів, який включає запрошення до НАТО, розширення оборонної допомоги, економічну співпрацю, звичайні засоби стримування та створення українського "форпосту" для захисту Європи. Попри те, що цей план був раціональним і реалістичним у деталях, він не отримав широкої підтримки на Заході через небажання західних столиць іти на ризики.

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Однак після останніх виборів у США ситуація може змінитися. Вашингтон вже демонструє готовність значно збільшити військову допомогу Україні, зокрема йдеться про надання сучасних високоточних озброєнь великої дальності. Франція та Велика Британія також виявляють рішучість у посиленні підтримки Києва, а Париж навіть заговорив про можливість розгортання європейських військ в Україні.

Якщо ці ініціативи допоможуть відновити динаміку української армії або ослабити російські сили, Київ зможе вести переговори з вигіднішої позиції, а Європа отримає довгострокове рішення для зміцнення своєї обороноздатності. Це потребуватиме від європейських лідерів швидких і рішучих дій, зокрема створення стійкої системи постачання озброєнь Україні та вироблення спільного бачення безпеки з Києвом.

У перспективі, якщо роль США як основного гаранта трансатлантичної безпеки послабиться, Україна може стати готовою та ефективною альтернативою, здатною забезпечити стабільність і захист для Європи, підсумувало видання.

Закінчення війни в Україні - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, як вплинуть переговори з Росією на бої на фронті. Експерт нагадав, що відбувалося за часів АТО, а саме коли російські окупанти продовжували наступати, коли "переговорники обговорювали процес припинення вогню".

Крім того, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан почав вихвалятися, нібито він "відчинив двері" до мирних переговорів України та Росії.

"Півроку тому ніхто не хотів чути про мир. Тепер про це говорять усі", - написав він.

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