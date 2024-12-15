Команда нового президента вважає неправильною стратегію "порожнього чека" для України.

Виділення багатомільярдної військової допомоги Україні є поганою стратегією. Про це в інтерв’ю CBS News заявив конгресмен Майкл Волц, якого Дональд Трамп планує призначити своїм радником з питань національної безпеки.

"Президент Трамп щойно сказав у своєму інтерв’ю журналу Time, що "порожній чек" не є стратегією. Це така собі вічна війна, в яку ми, здається, втягуємося", – заявив він у відповідь на питання про те, чи планує команда Трампа обмежити допомогу Україні.

Варто зауважити, що під виразом "порожній чек" американці зазвичай мають на увазі необмежене фінансування. Умовно кажучи, це алюзія на ситуацію, коли отримувач грошей сам вписує в "порожній чек" ту суму, яку йому виділяють за цим чеком.

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На думку Волца, замість того, щоб виписувати Україні "порожній чек", надаючи необмежене фінансування, Вашингтон має зосередитися на тому, якої мети він прагне, підтримуючи Україну.

"Як виглядає успіх, що відповідає нашим інтересам? Як нам закінчити війну? Хто за столом переговорів? Як посадити всі сторони за стіл переговорів, і які рамки для угоди? Це ті речі, які ми обмірковуємо з його (Трампа) фантастичною командою, яку він збирає", – зазначив конгресмен.

При цьому Волца висловив сподівання, що "відновити стабільність" і "зупинити різанину" зможуть назавжди, "а не просто призупинити".

Плани Трампа щодо України: останні новини

Як писав УНІАН, у команді Трампа хочуть якнайшвидшого припинення вогню в Україні. За словами Майка Волца, це може стати кроком для врегулювання конфлікту як такого.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела в команді Трампа пишуть, що новообраний президент США ще не представив Києву будь-якого конкретного мирного плану, проте останні зустрічі та бесіди між Зеленським, Трампом та їхніми радниками "були конструктивними". Зокрема стверджується, що Трамп розуміє, що не Україна є головною перешкодою до миру.

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