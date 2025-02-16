Марко Рубіо сказав, що зустріч у Саудівській Аравії сама по собі нічого не змінить.

Найближчі кілька днів покажуть, наскільки серйозно кремлівський диктатор Володимир Путін налаштований на мир, заявив держсекретар США Марко Рубіо. Крім того, він підтвердив, що візьме участь у зустрічі з російськими представниками, яка відбудеться в Саудівській Аравії.

У переговорах також візьмуть участь спецпосланець США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник із національної безпеки Майк Волтц - двоє з найближчих радників Трампа із зовнішньої політики, пише BBC.

Крім того, Рубіо зазначив, що одна зустріч (у Саудівській Аравії) не зможе розв'язати питання повномасштабної війни в Україні. Він пояснив, що наразі навіть не створено повноцінного переговорного майданчика, який міг би бути посередником між Україною, Росією і третіми країнами.

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"На даний момент у нас є телефонна розмова між Путіним і Трампом, під час якої обидві сторони висловили зацікавленість у припиненні цього конфлікту. Я припускаю, що підуть подальші обговорення, під час яких буде визначено, яким може бути процес переговорів", - підсумував Рубіо.

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Раніше УНІАН повідомляв, що було названо несподівану причину, чому розмова Трампа із Зеленським була коротшою, ніж із Путіним. Як розповів Рубіо, розмова Трампа і Зеленського тривала 45 хвилин, а розмова з Путіним - понад годину. Хоча в Кремлі стверджували, що півтори.

Крім того, у Трампа прокоментували "викинуту" з переговорів Європу. "Їм може не подобатися певна послідовність, яка відбувається під час деяких із цих переговорів", - запевнив він.

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