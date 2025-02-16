Найближчі кілька днів покажуть, наскільки серйозно кремлівський диктатор Володимир Путін налаштований на мир, заявив держсекретар США Марко Рубіо. Крім того, він підтвердив, що візьме участь у зустрічі з російськими представниками, яка відбудеться в Саудівській Аравії.
У переговорах також візьмуть участь спецпосланець США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник із національної безпеки Майк Волтц - двоє з найближчих радників Трампа із зовнішньої політики, пише BBC.
Крім того, Рубіо зазначив, що одна зустріч (у Саудівській Аравії) не зможе розв'язати питання повномасштабної війни в Україні. Він пояснив, що наразі навіть не створено повноцінного переговорного майданчика, який міг би бути посередником між Україною, Росією і третіми країнами.
"На даний момент у нас є телефонна розмова між Путіним і Трампом, під час якої обидві сторони висловили зацікавленість у припиненні цього конфлікту. Я припускаю, що підуть подальші обговорення, під час яких буде визначено, яким може бути процес переговорів", - підсумував Рубіо.
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Раніше УНІАН повідомляв, що було названо несподівану причину, чому розмова Трампа із Зеленським була коротшою, ніж із Путіним. Як розповів Рубіо, розмова Трампа і Зеленського тривала 45 хвилин, а розмова з Путіним - понад годину. Хоча в Кремлі стверджували, що півтори.
Крім того, у Трампа прокоментували "викинуту" з переговорів Європу. "Їм може не подобатися певна послідовність, яка відбувається під час деяких із цих переговорів", - запевнив він.