У Трампа вважають, що європейці образилися на "послідовність" позиції США.

В Європі занепокоєні загрозою того, що США і Росія домовляться між собою поза спиною Європи і самої України. Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц у розмові з Fox News відкинув ці побоювання.

"Їм може не подобатися певна послідовність, яка відбувається під час деяких із цих переговорів. Я мушу відкинути будь-яку думку, що з ними не консультуються. Вони точно залучені. Однак, зрештою, під керівництвом президента Трампа ми завершимо цю війну", – запевнив він.

Волц зауважив, що протягом останнього тижня представники американської адміністрації провели низку зустрічей з європейськими лідерами. Зокрема він нагадав про розмову віце-президента США Джей Ді Венса з президентом України, а також про візит міністра фінансів США до Києва.

Відео дня

Разом з тим Волц ухилився від прямої відповіді на запитання, чому Україна не залучена до переговорів, які мають відбутися між російськими та американськими офіційними особами в Саудівській Аравії наступного тижня.

Переговори у Саудівській Аравії

Як писав УНІАН, делегація США вже сьогодні має вирушити до Саудівської Аравії для переговорів з РФ. Очікується, що державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться там з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Вони підготують грунт для майбутньої зустрічі Трампа з Путіним.

Однак за даними CNN, американці офіційно ніяк не інформували Україну про цю зустріч, і Україна не буде присутня там за столом переговорів.

Разом з тим відомо, що Україна теж готує візит своєї делегації до Саудівської Аравії, однак це начебто не пов’язано з американо-російськими переговорами там.

Вас також можуть зацікавити новини: