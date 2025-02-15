Повідомлень про розмову на сайті Держдепу немає.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо провів розмову з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС. Зазначається, що розмова нібито відбулася з ініціативи Вашингтона. Згідно з повідомленнями пропагандистського ресурсу, сторони "домовилися про підтримку каналу комунікації для вирішення проблем у російсько-американських відносинах".

"Лавров та держсекретар США Рубіо позначили настрій на взаємодію щодо врегулювання конфлікту навколо України (загарбницької війни РФ проти України, – ред.), а також Палестини, повідомили у МЗС РФ", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, США і Росія найближчим часом організують зустріч експертів для зняття перешкод роботи закордонних представництв, заявили в МЗС країни-агресорки.

Зазначимо, що повідомлень про розмову між Рубіо і Лавровим на сайті Дерджепу США та на сторінці держсекретаря в Х на момент публікації новини не було.

Росія і США: ви могли це пропустити

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що Росії необхідно буде піти на територіальні поступки, а також скоротити свої збройні сили і відмовитися від їхнього використання в майбутньому.

Говорячи про санкції проти країни-агресорки, Келлог сказав, що вони на рівні 6 із 10, але їхня реалізація – на 3 із 10. За його словами, потрібні такі санкції, які б'ють по економіці.

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