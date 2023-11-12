Учасники мітингу нагадали дівчині, що прийшли на екологічну, а не політичну акцію.

Шведська екоактивістка Грета Тунберг розлютила учасників великого кліматичного мітингу в Амстердамі, коли зі сцени почала виголошувати промову на підтримку Палестини.

На мітинг у столиці Нідерландів загалом прийшли близько 85 тисяч людей. Як одна з лідерів цієї акції, Грета Тунберг виступила зі сцени і окрім гасел на захист клімату вона також закликала "прислухатися до голосів тих, хто пригноблений і хто бореться за мир і справедливість".

Потім Тунберг передала мікрофон жінці, яка заявила, що Ізраїль навмисно атакує лікарні та мирних жителів і загалом "здійснює геноцид у моїй країні". Багато учасників мітингу обурено відреагували на ці заяви. Після цього на сцену вискочив чоловік і крикнув у мікрофон: "Я прийшов сюди на кліматичну демонстрацію, а не почути політичні погляди".

Коли чоловіка виштовхали зі сцени, Тунберг кілька разів проскандувала: "Немає кліматичної справедливості на окупованій землі", що можна зрозуміти як натяк на Палестину.

Усю цю суперечку на сцені супруводжували вигуки натовпу, за якими можна зрозуміти, що частина активістів підтримують політичні погляди Тунберг, а частина – засуджують.

Грета Тунберг та війна на Близькому Сході

Як писав УНІАН, на тлі нового спалаху протистояння між палестинцями та ізраїльтянами у жовтні Грета Тунберг публічно виступила на підтримку Палестини, що стало певною несподіванкою для багатьох її прихильників.

В самому Ізраїлі Грету настільки зненавиділи через це, що влада країни вирішила прибрати з навчальних програм усі згадки про цю екоактивістку.

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