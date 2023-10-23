Влада Ізраїлю вирішила прибрати з навчальних програм згадки про екоактивістку Грету Тунберг через її висловлювання на підтримку Палестини.
"ХАМАС - терористична організація, відповідальна за вбивство 1400 невинних ізраїльтян, у тому числі дітей, жінок і літніх людей, і викрадення понад 200 осіб. Позиція [Тунберг] позбавляє її права бути освітнім і моральним зразком для наслідування, і вона більше не має права надихати і наставляти Ізраїльських студентів", - заявили в Міністерстві освіти Ізраїлю.
Скандал з Гретою Тунберг - подробиціі
За кілька днів до цього Тунберг опублікувала пост на підтримку Палестини в своєму Твіттері: "Сьогодні ми протестуємо на знак солідарності з Палестиною і сектором Газа. Світу необхідно висловитися і закликати до негайного припинення вогню, справедливості і свободи для палестинців, а також всіх постраждалих мирних жителів", - написала Тунберг.
Пізніше вона видалила свій пост на підтримку сектора Газа і Палестини через звинувачення в антисемітизмі. Вона опублікувала нове повідомлення, але вже з іншим фото.
В армії Ізраїлю не тільки жорстко відповіли екоактивістці Греті Тунберг за підтримку Палестини, але і відзначили, що всі, хто після цього фото залишаться її прихильниками, будуть прихильниками і тероризму.