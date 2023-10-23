В Ізраїлі виключили згадки про шведську екоактивістку Грету Тунберг в навчальній програмі.

Влада Ізраїлю вирішила прибрати з навчальних програм згадки про екоактивістку Грету Тунберг через її висловлювання на підтримку Палестини.

"ХАМАС - терористична організація, відповідальна за вбивство 1400 невинних ізраїльтян, у тому числі дітей, жінок і літніх людей, і викрадення понад 200 осіб. Позиція [Тунберг] позбавляє її права бути освітнім і моральним зразком для наслідування, і вона більше не має права надихати і наставляти Ізраїльських студентів", - заявили в Міністерстві освіти Ізраїлю.

Скандал з Гретою Тунберг - подробиці і

За кілька днів до цього Тунберг опублікувала пост на підтримку Палестини в своєму Твіттері: "Сьогодні ми протестуємо на знак солідарності з Палестиною і сектором Газа. Світу необхідно висловитися і закликати до негайного припинення вогню, справедливості і свободи для палестинців, а також всіх постраждалих мирних жителів", - написала Тунберг.

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Пізніше вона видалила свій пост на підтримку сектора Газа і Палестини через звинувачення в антисемітизмі. Вона опублікувала нове повідомлення, але вже з іншим фото.

В армії Ізраїлю не тільки жорстко відповіли екоактивістці Греті Тунберг за підтримку Палестини, але і відзначили, що всі, хто після цього фото залишаться її прихильниками, будуть прихильниками і тероризму.

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