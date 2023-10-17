Рада нацбезпеки випустила попередження.

Рада національної безпеки Ізраїлю закликала усіх ізраїльтян, які перебувають у Туреччині, якнайшвидше покинути її.

Заяву публікує видання Ynet. Попередження про потенційну небезпеку підняли на найвищий рівень. Громадянам, які залишаються в Туреччині, рекомендують максимально скоротити перебування в громадських місцях, дотримуватися "скромності" щодо ізраїльських і єврейських символів, а також уникати відвідування єврейських місць.

Також випущено попередження про поїздки в Марокко. "Є побоювання, що мотивація терористичних елементів і окремі погрози вчинити напади на ізраїльтян в різних країнах світу зростуть", - додали в Раді нацбезпеки.

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Сьогодні Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив Ізраїль у завданні удару по лікарні в Секторі Газа.

"Удар по лікарні, в якій знаходяться жінки, діти і ні в чому не винні мирні жителі, - це останній приклад ізраїльських атак, позбавлених найелементарніших гуманітарних цінностей. Я закликаю все людство вжити заходів, щоб зупинити це безпрецедентне злодіяння в Газі", - написав він у мікроблозі X.

Позиція Туреччини в цій війні: що відомо

Нагадаємо, після нападу ХАМАС на Ізраїль, у Туреччині закликали обидві сторони "відмовитися від застосування сили" і діяти стримано.

Пізніше у Туреччині засудили вимогу ізраїльської армії, щоб жителі північної частини Сектора Газа протягом доби евакуювалися на південь. Вони назвали цю заяву абсолютно неприйнятною.

Реджеп Таїп Ердоган повідомляв, що вони відправили до Єгипту допомогу для Гази, а також обіцяв продовжувати надавати гуманітарну підтримку.

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