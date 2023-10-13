Ердоган закликає пропустити гуманітарну допомогу в сектор.

Туреччина назвала вимогу Ізраїля про швидку евакуацію мирного населення сектору Газа на південь абсолютно неприйнятною.

"Змушувати 2,5 мільйони жителів Гази, які вже кілька днів піддаються невибірковим обстрілам, позбавлені електрики, води та їжі, мігрувати на вкрай обмеженій території є явним порушенням міжнародного права і не має місця в гуманності", - йдеться у заяві турецького Міністерства закордонних справ.

Вони закликали Ізраїль "негайно виправити цю серйозну помилку та припинити жорстокі і тотальні дії проти цивільного населення в Газі".

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Тим часом президент Реджеп Таїп Ердоган під час промови у Стамбулі заявив, що перший літак з турецькою допомогою прибув до Єгипту. Він закликав Ізраїль дозволити доставити гуманітарну допомогу через єгипетський контрольно-пропускний пункт Рафах.

Також Ердоган пообіцяв надалі відправляти допомогу в Газу у співпраці з Єгиптом, зазначивши, що Туреччина продовжує вести перемовини з метою звільнення заручників і пошуку вирішення кризи, пише Reuters.

Евакуація з сектора Газа: що відомо

Як відомо, зараз світ перебуває в очікуванні можливої наземної операції ізраїльскої армії.

ЦАХАЛ хоче, щоб все палестинське населення півночі сектора Гази евакуювалося в його південну частину протягом 24 годин. У відповідь бойовики ХАМАС вже заликали людей не їхати, а залишатися в своїх будинках.

Офіцер агентства ООН у справах палестинських біженців у Газі повідомила журналістам, що зараз там панує хаос. В Палестинському Червоному Хресті запевняють, що таку велику кількість людей не можна безпечно евакуювати у короткі строки.

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