Турецькі дипломати заявили про готовність "зробити максимальний внесок", щоб допомогти припинити конфлікт.

Туреччина засудила загибель мирних громадян і висловила готовність допомогти у припиненні та взятті під контроль війни між Палестиною та Ізраїлем.

Про це йдеться в заяві МЗС Туреччини. Там зазначили, що стурбовані насильством і напруженістю в Ізраїлі та Палестині.

"Ми надаємо великого значення якнайшвидшому відновленню спокою в регіоні... Ми підкреслюємо, що Акти насильства і пов'язана з ними ескалація не принесуть користі нікому, і закликаємо сторони діяти стримано і уникати імпульсивних кроків", - заявили в МЗС.

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Турецькі дипломати також заявили про готовність "внести максимальний внесок", щоб допомогти припинити конфлікт.

"Як Туреччина, ми завжди готові внести максимальний внесок, щоб гарантувати, що ці події можна буде взяти під контроль, перш ніж вони переростуть в подальшу ескалацію і поширяться на більш широку територію. У зв'язку з цим ми продовжуємо інтенсивні контакти із зацікавленими сторонами", - сказано в заяві.

МЗС Туреччини також відзначило необхідність вирішення проблеми створення двох держав. "Ми запрошуємо сторони відмовитися від застосування сили і без подальших зволікань працювати над довгостроковим рішенням", - йдеться в повідомленні.

Війна в Ізраїлі 2023 - новини

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня рано вранці угруповання ХАМАС атакувало на Ізраїль. Бойовики з Сектора Гази здійснили масований ракетний удар, а також прорвали кордон і проникли в населені пункти на території Ізраїлю, вбиваючи мирних жителів і захоплюючи їх у полон.

Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі" проти бойовиків ХАМАС і завдає ударів у відповідь по сектору Гази.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Ізраїль і палестинців "діяти розумно". "Ми закликаємо всі сторони діяти розумно і триматися подалі від імпульсивних кроків, які підвищують напруженість", - сказав Ердоган.

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