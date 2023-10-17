Він каже, що ці держави працюють на підрив інтересів США у всьому світі.

До вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль причетні Російська Федерація, Китай та Іран. Таку заяву зробив конгресмен-республіканець Майкл Маккол в ефірі Fox News.

"Представники ХАМАС перебували в Москві безпосередньо перед своїм жорстоким вторгненням в Ізраїль. Факт полягає в наступному: Росія, Китай та Іран беруть участь у цьому і працюють на підрив партнерів та інтересів США у всьому світі", - написав він у мікроблозі X (Twitter).

Китай і Росія хочуть, щоб їх наратив був таким: "Ми допомагаємо палестинцям і арабським націям проти окупанта Ізраїлю і проти великої держави США", додав Маккол. "Ми не хочемо, щоб це переросло на такий рівень, але така реальна картина", - підкреслив він.

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Реакція РФ, Ірану та Китаю на напад ХАМАС

Як відомо, диктатор Путін раніше заявив, що Москва виступає за створення незалежної палестинської держави. Він також "висловив стурбованість" через можливу наземну операцію Ізраїлю на території сектора Гази.

У Китаї заявили, що військова відповідь Ізраїлю на напад "зайшла занадто далеко". Представник МЗС закликав до припинення вогню і відновлення переговорів.

Тим часом Іран відкрито підтримав напад бойовиків ХАМАС. Там називають те, що відбувається, "законним самозахистом", а також, за даними ЗМІ, погрожують втрутитися в конфлікт, якщо ЦАХАЛ почне наземну операцію.

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