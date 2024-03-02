За словами Антті Хяккянена, Європа не усвідомила серйозності війни крізь призму історії.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен закликає країни Заходу посилити підтримку України. Про це інформує Yle.

За словами урядовця, Європа не усвідомила серйозності війни крізь призму історії та не надала Україні достатньої підтримки.

"Гроші на підтримку озброєнь в Україні мають бути знайдені негайно", – заявив Хяккянен.

Також глава Міноборони наголосив на важливості збільшення власного виробництва озброєнь у країнах ЄС. При цьому він зазначив, що певні успіхи у цьому вже є.

"Європейські країни змогли збільшити власне виробництво і вони близькі до досягнення мети", - підкреслив глава міноборни Фінляндії.

Допомога Заходу Україні - останні новини

Європа дасть Україні далекобійну зброю, коли погіршиться ситуація на фронті. Про це повідомив канцлер Міністерства оборони Естонії Кусті Сальм.

За його словами, Україну очікує важкий період у війні, доки допомога Заходу не дасть змогу знайти їй рівновагу в цій битві.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звинуватив Захід у недостатній підтримці Києва.

Він, зокрема, зазначив, що затягування з постачанням зброї для України призводить до того, що перелік дітей, чиї життя забирає РФ, постійно зростає.

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