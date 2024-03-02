За словами президента, затягування з постачанням зброї для України призводить до того, що перелік дітей, чиї життя забирає РФ, постійно зростає.

Затягування з постачанням зброї та систем протиповітряної оборони для України призводить до втрат, у тому числі серед дітей. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, на Заході знають, що можна протиставити терору, і мають достатньо систем ППО, систем захисту від "Шахедів" і ракет.

"І затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить, на жаль, до таких втрат, до того, що перелік дітей, чиї життя забирає Росія, постійно зростає", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна "не просила нічого більше, ніж треба, щоб захистити життя".

"А коли життя втрачаються, а в партнерів просто внутрішні політичні ігри чи суперечки, які обмежують наш захист, це неможливо зрозуміти. Із цим неможливо погодитись. І буде неможливо забути – світ памʼятатиме це", - додав президент України.

Він нагадав про атаку "Шахеда" на багатоповерхівку Одеси і підкреслив, що у таких атаках "жодного військового сенсу немає і бути не може".

"Це терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей", – резюмував Зеленський.

Атака по Одесі 2 березня

В ніч на 2 березня російські окупанти атакували "шахедами" Одесу. Кількість загиблих уже зросла до 7 людей.

Вісім ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Одещину. Протягом години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. В результаті сім цілей було знищено.

Згодом генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що такі масштабні руйнування через влучання дрона сталися вперше. За його словами, дрони були запущені по Одесі с території окупованого Криму.

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